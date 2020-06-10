В Тульской области театральный фестиваль «Толстой» перенесли на 2021 год
На это повлияла ситуация с коронавирусом
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области международный театральный фестиваль «Толстой» перенесли июль 2021 года. Такое решение принял оргкомитет фестиваля.
Толстой – международный театральный фестиваль под открытым небом. Ежегодно организаторы представляют обширную и разнообразную программу. Место проведения - территория музея-усадьбы «Ясная Поляна»,
ИСТОЧНИК KP.RU