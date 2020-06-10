10 Июнь 2020 2020-06-10T11:48:41+03:00

Жители Зареченского округа Тулы на две недели останутся без горячей воды Фото: Алексей ФОКИН

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Потребители от Зареченской районной котельной в Туле останутся без горячей воды с 16 по 29 июня (включительно).

Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и профилактическим ремонтом системы горячего водоснабжения котельной.

Также за это время УК проведут работы на внутридомовых инженерных коммуникациях для подготовки МКД к работе в осенне-зимний период.

Туляки по всем возникшим вопросам могут обращаться по телефонам:

АДС «АО «Тулатеплосеть» (аварийно-диспетчерская служба) – 8 (4872) - 42-53-21;

ЕДДС г. Тулы – 8 (4872) – 47-20-34, 8 (4872) – 47-20-37, 1391 - (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU