Жители Зареченского округа Тулы на две недели останутся без горячей воды
Потребители от Зареченской районной котельной в Туле останутся без горячей воды с 16 по 29 июня (включительно).
Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и профилактическим ремонтом системы горячего водоснабжения котельной.
Также за это время УК проведут работы на внутридомовых инженерных коммуникациях для подготовки МКД к работе в осенне-зимний период.
Туляки по всем возникшим вопросам могут обращаться по телефонам:
АДС «АО «Тулатеплосеть» (аварийно-диспетчерская служба) – 8 (4872) - 42-53-21;
ЕДДС г. Тулы – 8 (4872) – 47-20-34, 8 (4872) – 47-20-37, 1391 - (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU