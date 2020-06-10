Смерть пациента от травмы в тульской больнице: прокуратура взяла на контроль ход расследования

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:19:45+03:00

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Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СО по г. Новомосковск СУ СК России по Тульской области.

Напомним, пациент обратился в Новомосковскую городскую клиническую больницу с низким давлением и подозрением на коронавирус. Однако получил черепно-мозговую травму, в результате чего скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU