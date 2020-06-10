На канализационном коллекторе в Туле завершили работы

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:47:36+03:00

После этого систему начали заполнять водой

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В Привокзальном округе Тулы завершены аварийно-восстановительные работы на втором участке канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3. После этого систему начали заполнять водой.

Работы продолжались с 7 июня. На это время часть улиц осталась без воды.

Накануне в процессе работ выявили полное разрушение смежных секций канализационного коллектора. В результате было принято решение о строительстве байпасной линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающий насосной линии для резервирования байпаса.

ИСТОЧНИК KP.RU