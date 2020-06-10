2020-06-10T09:46:34+03:00
Происшествия

ТРЦ "Миллионный" в Туле объявил о расторжении договоров с арендаторами

Площадь двух освободившихся этажей займет новый арендатор
Мария ВЛАСОВА
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Администрация ТРЦ "Миллионный" в Туле объявила о расторжении договоров с арендаторами торговых площадей 2 и 3 этажей.

Причиной стали изменившиеся обстоятельства. А именно - появление нового арендатора. Площадь двух освободившихся этажей займет сетевой магазин бюджетной одежды.

Срочные договоры аренды будут расторгнуты со 2 сентября, что соответствует условиям договора аренды. Администрация также сообщила, что не будет иметь претензий на досрочное расторжение договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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