ТРЦ "Миллионный" в Туле объявил о расторжении договоров с арендаторами
Площадь двух освободившихся этажей займет новый арендатор
Изменить размер текста:
Администрация ТРЦ "Миллионный" в Туле объявила о расторжении договоров с арендаторами торговых площадей 2 и 3 этажей.
Причиной стали изменившиеся обстоятельства. А именно - появление нового арендатора. Площадь двух освободившихся этажей займет сетевой магазин бюджетной одежды.
Срочные договоры аренды будут расторгнуты со 2 сентября, что соответствует условиям договора аренды. Администрация также сообщила, что не будет иметь претензий на досрочное расторжение договоров.
ИСТОЧНИК KP.RU