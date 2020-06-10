Туляки подрались в магазине из-за дешевых ведер

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:37:38+03:00

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Туляки подрались в магазине на ул. Демидовской из-за дешевых ведер. Об этом сообщили очевидцы. Пятилитровое ведро стоило 9 рублей. Но желающих их купить оказалось больше, чем товара в наличии.

- Как только магазин открылся, женщины бегом побежали сбивая друг друга.. Дальше было хуже! Налетел они на эти ведра, а вёдер было очень мало, стали хватать их, вырывать друг у друга, там драка началась, крики!, - рассказала тулячка.

Одно ведро пожилые покупательницы даже успели сломать.

ИСТОЧНИК KP.RU