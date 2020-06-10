В Тульской области сгорел дом дотла: есть пострадавший

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:22:16+03:00

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9 июня в д. Самохваловка Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:50.

К месту происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 18:50.

В результате происшествия пострадал человек, дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU