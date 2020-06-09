В Туле 10 июня ограничат подачу холодной воды

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:01:14+03:00

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Завтра, 10 июня, в связи с ремонтно-восстановительными работами по адресу: пер. Шевченко, д. 6-а в Туле будет ограничена подача холодной воды.

Так, с 10:00 и до окончания работ подача воды будет приостановлена в домах №№ 3, 5, 6, 6-а по пер. Шевченко.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU