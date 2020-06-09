В Туле 10 июня ограничат подачу холодной воды
Отключения коснутся жителей нескольких домов на пер. Шевченко
Фото: Архив "КП"
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Завтра, 10 июня, в связи с ремонтно-восстановительными работами по адресу: пер. Шевченко, д. 6-а в Туле будет ограничена подача холодной воды.
Так, с 10:00 и до окончания работ подача воды будет приостановлена в домах №№ 3, 5, 6, 6-а по пер. Шевченко.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU