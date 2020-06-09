На точках раздачи воды в Привокзальном округе Тулы выдают защитные маски

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:57:49+03:00

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На всех точках раздачи воды в Привокзальном округе Тулы бесплатно выдают защитные маски. Администрация города просит жителей соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, из-за аварийно-восстановительных работ часть улиц округа осталась без воды. Питьевую воду можно получить по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30, она продлится до 21.00 9 июня.

Также раздача технической воды осуществляется до 22.00 по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98а, ул. 6-й Полюсный проезд, 19, Одоевское шоссе, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU