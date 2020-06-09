Житель Тульской области напал с ножом на продавца магазина и забрал более шести тысяч рублей
В Пролетарском округе Тулы похититель ворвался в магазин и стал угрожать ножом работнику за прилавком. Он потребовал деньги, которые получил и скрылся. Нанесённый ущерб составил чуть более 6 тысяч рублей.
Однако уходя, мужчина потерял в магазине рюкзак с личными вещами. Там полицейские обнаружили паспорт и мобильный телефон. К разбойному нападению оказался причастен 28-летний ранее судимый мужчина, зарегистрированный в Щёкинском районе.
Полицейские выяснили местонахождение вероятного злоумышленника и доставили его для разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU