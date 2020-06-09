Житель Тульской области напал с ножом на продавца магазина и забрал более шести тысяч рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:47:18+03:00

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В Пролетарском округе Тулы похититель ворвался в магазин и стал угрожать ножом работнику за прилавком. Он потребовал деньги, которые получил и скрылся. Нанесённый ущерб составил чуть более 6 тысяч рублей.

Однако уходя, мужчина потерял в магазине рюкзак с личными вещами. Там полицейские обнаружили паспорт и мобильный телефон. К разбойному нападению оказался причастен 28-летний ранее судимый мужчина, зарегистрированный в Щёкинском районе.

Полицейские выяснили местонахождение вероятного злоумышленника и доставили его для разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU