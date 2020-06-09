В Тульской области сотрудники МЧС продолжают обработку зданий и транспорта

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:42:30+03:00

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В Тульской области продолжаются работы по дезинфекции городских объектов и территорий. Санитарная обработка проводится на транспортных объектах, в государственных и муниципальных учреждениях, объектах социальной защиты, а также в высших учебных заведениях и на общественных пространствах (парки, скверы).

В работах были задействованы военнослужащие Тульского спасательного центра и три мобильных комплекса специальной обработки. Отметим, что всего за неделю ими были продезинфицированы здания и сооружения общей площадью около 49 744 кв. м и 1 040 единиц пассажирского транспорта. Сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов за то же время была произведена санитарная обработка более 1 500 строений, также обработано 75 314 кв. м дорог, площадок и т. д. Также за аналогичный период времени были продезинфицированны 385 объектов МЧС.

Отметим, что такаы обработка проводится ежедневно. В пожарно-спасательных частях увеличена кратность уборки помещений с применением дезинфицирующих средств: организована обработка входных зон – ручек дверей и поручней.

ИСТОЧНИК KP.RU