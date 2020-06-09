Жители Тульской области украли у подростка телефон и 500 рублей
Их проверяют на причастность к другим возможным преступлениям
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В Алексине двое молодых людей на улице украли у 16-летнего подростка телефон и 500 рублей.
Полицейские установили личности и местонахождение нападавших. Двое 21-летних безработных ранее судимых жителей Алексинского района признались в содеянном. Они доставлены в отдел для разбирательства.
Полицейские выясняют все детали и обстоятельства совершения ими грабежа, а также проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU