Жители Тульской области украли у подростка телефон и 500 рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:32:31+03:00

Их проверяют на причастность к другим возможным преступлениям

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В Алексине двое молодых людей на улице украли у 16-летнего подростка телефон и 500 рублей.

Полицейские установили личности и местонахождение нападавших. Двое 21-летних безработных ранее судимых жителей Алексинского района признались в содеянном. Они доставлены в отдел для разбирательства.

Полицейские выясняют все детали и обстоятельства совершения ими грабежа, а также проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU