В Туле представительницы цыганского этноса украли триммеры для депиляции

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:25:28+03:00

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В Туле представительницы цыганского этноса украли 3 триммера для депиляции. Они спрятали товар под одеждой во время посещения торговой точки.

Полицейские задержали 31-летнюю подозреваемую и её 19-летнюю подельницу. Обе вероятные злоумышленницы доставлены в УМВД России по г.Туле для разбирательства.

Сотрудники полиции выясняют детали преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU