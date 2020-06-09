В Туле представительницы цыганского этноса украли триммеры для депиляции
Сотрудники полиции выясняют детали преступлений
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В Туле представительницы цыганского этноса украли 3 триммера для депиляции. Они спрятали товар под одеждой во время посещения торговой точки.
Полицейские задержали 31-летнюю подозреваемую и её 19-летнюю подельницу. Обе вероятные злоумышленницы доставлены в УМВД России по г.Туле для разбирательства.
Сотрудники полиции выясняют детали преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU