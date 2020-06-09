10 июня многие туляки останутся без электричества до самого вечера
Завтра, 10 июня, на территории Тулы будут проходить плановые ремонтно-профилактические работы на объектах электроснабжения. Из-за этого свыше двух десятков домов и их жители останутся без света с утра и до вечера. Об этом информирует ТГЭС.
Так, 10 июня, с 10:00 до 17:00 без электричества до самого вечера в Туле останутся:
с 10-00 до 16.00
улица Немцова, дом 27; улица Р. Зорге, дом 24-б;
с 10-00 до 17.00
улица Путейская, дома 3, 9, 5;
улица М. Горького, дома 12-а;
улица Марата, дома 180, 120, 176, 178, 174;
проезд Марата, дома 2, 4;
улица Кирова, дома 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а;
улица Кутузова, дом 4;
улица Баженова, дом 2;
улица Скуратовская, дома 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.), 44-а, 44-б, 40-а;
улица Смидович, дома 20-б, 20-а;
улица Оружейная, дома 27-а, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 50;
улица Пролетарская, дома 1-б, 12-а;
Мясново: п. Лихвинка: улица Лихвинская, дома 4-34 (чётн.);
5-й Лихвинский проезд, дома 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14;
9-й Лихвинский проезд, дома 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а;
1-й Лихвинский проезд, дома 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);
Новорабочий проезд, дома 13-26, 40-50;
2-й Лихвинский проезд, дома 21-33 (нечётн.), 22-а;
3-й Лихвинский проезд, дома 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.);
4-й Лихвинский проезд, дома 2-7;
улица Самарская, дома 14, 3-а, 8, 10, 18, 22;
улица Невская, дома 10, 19, 11;
улица Михалковская, дома 1-а, 2-е, 7;
улица Сафонова, дома 1-9, 15-23(нечётн.), 10-60(чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а;
улица Вятская, дома 2, 4;
улица Тверская, дома 2, 5, 6, 13;
улица Ярославского, дома 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.);
улица Колхозная, дома 4-а, 4-14, 14-б, 20;
улица Казанская, дом 2;
8-й проезд, дома 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);
10-й проезд, дома 102, 104, 117, 119, 121, 123;
12-й проезд, дома 61;
19-й проезд, дома 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;
20-й проезд, дома 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);
21-й проезд, дома 1-27; 22-й пр-зд, 28;
25-й проезд, дома 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.);
31-й проезд, дома 2-48 (чётн.);
улица Кап. Громова, дома 19, 21, 25;
п. Горняк: 1-й проезд, дома 14-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.);
2-й проезд, дома 16, 18, 20, 15, 7, 9; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.);
5-й проезд, дома 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.);
улица 2-я Садовая, дома 2-28 (чётн.);
улица Садовая, дома 30, 34;
3-й проезд, дома 2, 3, 4, 9, 10;
улица Короткая, дома 1-а, 1-7;
улица Крупской, дома 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;
улица Кольцова, дома 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.);
улица Маяковского, дома 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);
улица Р. Зорге, дома 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;
улица Кольцова, дома 2-е, 19;
улица Н. Крупской, дома 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а;
улица Мезенцева, дома 29-45 (нечётн.);
переулок Южный, дома 1-12;
улица Ак. Павлова, дома 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
улица Шухова, дома 22-в;
улица Р. Зорге, дома 13, 25, 19, 15 к. 2, 19-б;
улица Немцова, дома 21, 19, 15, 17;
улица Кутузова, дом 24;
п. Северный: улица Центральная, дома 2-40;
улица Лазо, дом 1;
д. Зимаровка.
Кроме того, с 12.00 до 17.00 в с. Высокое, д. Зимаровка, д. Варваровка, д. М. Еловая, д. Б. Еловая будут проводиться работы по замене опор.
ИСТОЧНИК KP.RU