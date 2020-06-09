9 Июнь 2020 2020-06-09T17:16:33+03:00

10 июня многие туляки останутся без электричества до самого вечера Фото: Алексей ФОКИН

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Завтра, 10 июня, на территории Тулы будут проходить плановые ремонтно-профилактические работы на объектах электроснабжения. Из-за этого свыше двух десятков домов и их жители останутся без света с утра и до вечера. Об этом информирует ТГЭС.

Так, 10 июня, с 10:00 до 17:00 без электричества до самого вечера в Туле останутся:

с 10-00 до 16.00

улица Немцова, дом 27; улица Р. Зорге, дом 24-б;

с 10-00 до 17.00

улица Путейская, дома 3, 9, 5;

улица М. Горького, дома 12-а;

улица Марата, дома 180, 120, 176, 178, 174;

проезд Марата, дома 2, 4;

улица Кирова, дома 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а;

улица Кутузова, дом 4;

улица Баженова, дом 2;

улица Скуратовская, дома 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.), 44-а, 44-б, 40-а;

улица Смидович, дома 20-б, 20-а;

улица Оружейная, дома 27-а, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 50;

улица Пролетарская, дома 1-б, 12-а;

Мясново: п. Лихвинка: улица Лихвинская, дома 4-34 (чётн.);

5-й Лихвинский проезд, дома 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14;

9-й Лихвинский проезд, дома 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а;

1-й Лихвинский проезд, дома 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);

Новорабочий проезд, дома 13-26, 40-50;

2-й Лихвинский проезд, дома 21-33 (нечётн.), 22-а;

3-й Лихвинский проезд, дома 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.);

4-й Лихвинский проезд, дома 2-7;

улица Самарская, дома 14, 3-а, 8, 10, 18, 22;

улица Невская, дома 10, 19, 11;

улица Михалковская, дома 1-а, 2-е, 7;

улица Сафонова, дома 1-9, 15-23(нечётн.), 10-60(чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а;

улица Вятская, дома 2, 4;

улица Тверская, дома 2, 5, 6, 13;

улица Ярославского, дома 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.);

улица Колхозная, дома 4-а, 4-14, 14-б, 20;

улица Казанская, дом 2;

8-й проезд, дома 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);

10-й проезд, дома 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й проезд, дома 61;

19-й проезд, дома 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;

20-й проезд, дома 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);

21-й проезд, дома 1-27; 22-й пр-зд, 28;

25-й проезд, дома 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.);

31-й проезд, дома 2-48 (чётн.);

улица Кап. Громова, дома 19, 21, 25;

п. Горняк: 1-й проезд, дома 14-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.);

2-й проезд, дома 16, 18, 20, 15, 7, 9; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.);

5-й проезд, дома 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.);

улица 2-я Садовая, дома 2-28 (чётн.);

улица Садовая, дома 30, 34;

3-й проезд, дома 2, 3, 4, 9, 10;

улица Короткая, дома 1-а, 1-7;

улица Крупской, дома 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;

улица Кольцова, дома 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.);

улица Маяковского, дома 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);

улица Р. Зорге, дома 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;

улица Кольцова, дома 2-е, 19;

улица Н. Крупской, дома 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а;

улица Мезенцева, дома 29-45 (нечётн.);

переулок Южный, дома 1-12;

улица Ак. Павлова, дома 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

улица Шухова, дома 22-в;

улица Р. Зорге, дома 13, 25, 19, 15 к. 2, 19-б;

улица Немцова, дома 21, 19, 15, 17;

улица Кутузова, дом 24;

п. Северный: улица Центральная, дома 2-40;

улица Лазо, дом 1;

д. Зимаровка.

Кроме того, с 12.00 до 17.00 в с. Высокое, д. Зимаровка, д. Варваровка, д. М. Еловая, д. Б. Еловая будут проводиться работы по замене опор.

ИСТОЧНИК KP.RU