Ремонт коллектора в Привокзальном округе Тулы: ведется монтаж перекачивающей станции
Смонтирован один из двух временных трубопроводов
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В Привокзальном округе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.
Специалисты заменили один аварийный участок, продолжаются работы на втором.
Одновременно с этим монтируют перекачивающую станцию канализационных стоков. Уже смонтирован один из двух временных трубопроводов (байпасов) для временной перекачки стоков. Ведется работа по монтажу второго байпаса.
Тулякам продолжают раздавать воду.
ИСТОЧНИК KP.RU