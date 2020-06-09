Ремонт коллектора в Привокзальном округе Тулы: ведется монтаж перекачивающей станции

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:13:50+03:00

Смонтирован один из двух временных трубопроводов

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В Привокзальном округе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.

Специалисты заменили один аварийный участок, продолжаются работы на втором.

Одновременно с этим монтируют перекачивающую станцию канализационных стоков. Уже смонтирован один из двух временных трубопроводов (байпасов) для временной перекачки стоков. Ведется работа по монтажу второго байпаса.

Тулякам продолжают раздавать воду.

ИСТОЧНИК KP.RU