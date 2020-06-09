Туляки открыли пляжный сезон вопреки всем ограничениям

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:00:46+03:00

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Сегодня, 9 июня, сотрудники МЧС вместе с росгвардейцами выявили нежащихся на летнем солнышке жителей Тулы. И все бы ничего, но только на солнечные ванны туляки вышли на территорию пляжа в Центральном парке города. С ними провели профилактическую беседу, напомнив, что нахождение на пляже городского парка и других пляжных зонах сейчас запрещено.

Пляж Центрального парка начнет работать после официального распоряжения. О точной дате открытия купального сезона пока ничего неизвестно. Сейчас пляжная зона огорожена сигнальными запрещающими лентами.

Всего этим летом могут открыться 55 пляжных зон в Тульской области. На данный момент все места отдыха и водоемы обследуют водолазы. Также проверяется наличие спасательных постов и инвентаря, информационных стендов, оградительных сеткок в местах купания детей и неумеющих плавать граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU