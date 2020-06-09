В Тульской области музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» отметит 99-летие
10 июня музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» отметит 99-летие. Впервые музей отпразднует свой день рождения в онлайн-формате. Для поклонников творчества Толстого и подписчиков Ясной Поляны из разных городов и стран это станет прекрасной возможностью провести вместе с музеем особенный день.
В соцсетях музея можно будет найти урока йоги, подкаст «На маршруте», поздравления, мастер-класс по приготовлению позднего завтрака. Последним станет яичница по рецепту Софьи Андреевны Толстой.
Также состоятся прямой эфир «Толстой для детей», разговор «Приключения толстовского стиля», проект «Сказки на ночь».
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ИСТОЧНИК KP.RU