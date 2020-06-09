В Тульской области музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» отметит 99-летие

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:43:49+03:00

Впервые музей отпразднует свой день рождения в онлайн-формате

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10 июня музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» отметит 99-летие. Впервые музей отпразднует свой день рождения в онлайн-формате. Для поклонников творчества Толстого и подписчиков Ясной Поляны из разных городов и стран это станет прекрасной возможностью провести вместе с музеем особенный день.

В соцсетях музея можно будет найти урока йоги, подкаст «На маршруте», поздравления, мастер-класс по приготовлению позднего завтрака. Последним станет яичница по рецепту Софьи Андреевны Толстой.

Также состоятся прямой эфир «Толстой для детей», разговор «Приключения толстовского стиля», проект «Сказки на ночь».

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ИСТОЧНИК KP.RU