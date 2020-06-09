2020-06-09T16:21:54+03:00
Общество

МЧС предупредило туляков о грозе и аномальной жаре

Такая обстановка сохранится до вечера 9 июня
Мария ВЛАСОВА
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ГУ МЧС России по Тульской области предупредило жителей о грозе. При этом возможно усиление ветра порывы 12-17 м/с. Также 9 - 10 июня прогнозируется жара до 30 градусов, местами до 31 градуса. Такая обстановка сохранится до вечера 9 июня.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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