9 Июнь 2020 2020-06-09T16:13:10+03:00

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Вопреки запрету туляки загорали на пляже в Центральном парке Тулы. Греющихся на песке жителей города обнаружили сотрудники МЧС России и Росгвардии в ходе рейда. С ними провели профилактическую беседу, в которой напомнили о запрете в настоящее время находиться на пляжных зонах.

Зона отдыха в Центральном парке огорожена сигнальными лентами. Пляж начнет работать после особого распоряжения – точная дата открытия купального сезона пока неизвестна.

Всего летом могут открыться 55 пляжных зон. Все водоемы у мест отдыха обследуют водолазы. Также сотрудники МЧС России проверяют наличие спасательных постов и инвентаря, информационных стендов, оградительные сетки в местах купания детей и неумеющих плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU