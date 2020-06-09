2020-06-09T16:13:10+03:00
Общество

Вопреки запрету туляки загорали на пляже в Центральном парке Тулы

С нарушителями провели профилактическую беседу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Вопреки запрету туляки загорали на пляже в Центральном парке Тулы. Греющихся на песке жителей города обнаружили сотрудники МЧС России и Росгвардии в ходе рейда. С ними провели профилактическую беседу, в которой напомнили о запрете в настоящее время находиться на пляжных зонах.

Зона отдыха в Центральном парке огорожена сигнальными лентами. Пляж начнет работать после особого распоряжения – точная дата открытия купального сезона пока неизвестна.

Всего летом могут открыться 55 пляжных зон. Все водоемы у мест отдыха обследуют водолазы. Также сотрудники МЧС России проверяют наличие спасательных постов и инвентаря, информационных стендов, оградительные сетки в местах купания детей и неумеющих плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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