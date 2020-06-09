В Привокзальном округе Тулы нашли дополнительный аварийный участок

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:01:40+03:00

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В Туле специалисты в процессе производства работ на канализационном коллекторе диаметром 500 мм на ул. Ликбеза, 3 обнаружили дополнительный аварийный участок.

Жителям Привокзального округа продолжают бесплатно раздавать питьевую воду по адресам: 18-й проезд, д.91, ул. Кабакова, д. 79, ул. М. Жукова, д.14, Одоевское шоссе, д.30 с 9.00 до 20.00.

С 8.00 осуществляется раздача технической воды по адресам: ул. Кабакова, д.79, Одоевское шоссе, д.98а, ул. Санаторная, д.9б, Одоевское шоссе, д.30.

Кроме того, воду подвозят для 7 детских садов и ГУЗ «Городская больница № 10».

ИСТОЧНИК KP.RU