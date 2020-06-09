В Тульской области начали применять плазму крови для лечения COVID-19
Лечение проводится по рекомендации федерального минздрава
Изменить размер текста:
Первым трем пациентам в Тульской области перелили плазму крови людей, переболевших COVID-19. После этого их состояние не ухудшилось. Об улучшениях судить пока рано.
Всего в регионе сдали кровь на плазму 18 человек, переболевших COVID-19. В результате было получено 36 доз по 300 мл.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 109 человек, а выздоровели - 182.
ИСТОЧНИК KP.RU