В Тульской области начали применять плазму крови для лечения COVID-19

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:19:54+03:00

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Первым трем пациентам в Тульской области перелили плазму крови людей, переболевших COVID-19. После этого их состояние не ухудшилось. Об улучшениях судить пока рано.

Всего в регионе сдали кровь на плазму 18 человек, переболевших COVID-19. В результате было получено 36 доз по 300 мл.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 109 человек, а выздоровели - 182.

ИСТОЧНИК KP.RU