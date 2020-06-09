График отключения горячей воды в Туле: когда произойдет и как долго продлится

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:08:16+03:00

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Узнать график отключения горячеи воды жители Тульскои области могут на портале «Открытыи регион». Для этого нужно выбрать город или район проживания, указать улицу и дом. Также на портале можно найти полезные номера телефонов и ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся отключения воды.

Отметим, что профилактические работы в городе стартовали в конце мая, начали их на Фрунзенской котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU