График отключения горячей воды в Туле: когда произойдет и как долго продлится
Отключения горячей воды в Туле начались в конце мая
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Узнать график отключения горячеи воды жители Тульскои области могут на портале «Открытыи регион». Для этого нужно выбрать город или район проживания, указать улицу и дом. Также на портале можно найти полезные номера телефонов и ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся отключения воды.
Отметим, что профилактические работы в городе стартовали в конце мая, начали их на Фрунзенской котельной.
ИСТОЧНИК KP.RU