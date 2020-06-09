1168 туляков остались без газа по вине тракториста
Мужчина проводил несанкционированные земляные работы
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В деревнях Федоровка, Скорнево, Торохово, Крюково и в селе Архангельское остались без газа 1 168 абонентов. Это произошло по вине водителя трактора. Он проводил несанкционированные земляные работы в районе газораспределительных сетей и повредил конденсатосборник.
Газовики ведут ремонтно-восстановительные работы. Полностью восстановить газоснабжение восстановят в течение суток после обхода специалистами жилых домов всех абонентов.
ИСТОЧНИК KP.RU