9 Июнь 2020 2020-06-09T14:22:55+03:00

Их всех протестируют на коронавирус

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В Тульской области около двух тысяч призывников отправятся служить в армию. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, в регионе призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Всех прибывших на сборный пункт тестируют на коронавирус.

В случае выявления у призывника инфекции: его изолируют в отдельном помещении до прибытия специальной бригады скорой помощи. Кроме того, призывники, контактировавшие с заболевшим, должны соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU