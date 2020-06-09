В Тульской области около двух тысяч призывников отправятся служить в армию
Их всех протестируют на коронавирус
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В Тульской области около двух тысяч призывников отправятся служить в армию. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Напомним, в регионе призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Всех прибывших на сборный пункт тестируют на коронавирус.
В случае выявления у призывника инфекции: его изолируют в отдельном помещении до прибытия специальной бригады скорой помощи. Кроме того, призывники, контактировавшие с заболевшим, должны соблюдать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU