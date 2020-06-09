В Туле столкнулись легковушка и большегруз

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:57:18+03:00

В аварии пострадал мужчина и погибла женщина

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8 июня в 22.55 на 90 км дороги Р-132 «Золотое кольцо» (КТМР) произошло ДТП. 40-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАН» с прицепом под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель «Киа». Он получил различные травмы и был госпитализирован. Пассажир автомобиля, 40-летняя женщина, скончалась на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU