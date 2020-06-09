В Тульской области 16-летняя девушка на мопеде перевернулась на проезжей части
По предварительной информации, она не справилась с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 июня в 20-25 в д. Алексеевка Кимовского района произошло ДТП. 16-летняя девушка на мопеде «Альфа» перевернулась на проезжей части дороги. По предварительной информации, она не справилась с управлением.
На девушке не было мотошлема. Также она не имела прав на управление транспортными средствами. В результате ДТП пострадала пассажир, 16-летняя девушка. Она находилась на заднем сидении мопеда «Альфа» без мотошлема.
ИСТОЧНИК KP.RU