В Тульской области 16-летняя девушка на мопеде перевернулась на проезжей части

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:15:56+03:00

По предварительной информации, она не справилась с управлением

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8 июня в 20-25 в д. Алексеевка Кимовского района произошло ДТП. 16-летняя девушка на мопеде «Альфа» перевернулась на проезжей части дороги. По предварительной информации, она не справилась с управлением.

На девушке не было мотошлема. Также она не имела прав на управление транспортными средствами. В результате ДТП пострадала пассажир, 16-летняя девушка. Она находилась на заднем сидении мопеда «Альфа» без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU