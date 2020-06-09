В Тульской области автомобилист въехал в дорожный знак и съехал в кювет

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:10:43+03:00

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

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8 июня в 14-50 на 5 км дороги М-4 «Дон» с.Студенец Веневского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта» наехал на дорожный знак, после чего съехал в правый придорожный кювет, затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением. В результате ДТП водитель получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU