В Тульской области автомобилист въехал в дорожный знак и съехал в кювет
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 июня в 14-50 на 5 км дороги М-4 «Дон» с.Студенец Веневского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта» наехал на дорожный знак, после чего съехал в правый придорожный кювет, затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением. В результате ДТП водитель получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU