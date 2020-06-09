В Тульской области закрыли два летних кафе
В заведениях выявили нарушения
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В Тульской области временно закрыли два летних кафе. В заведениях полицейские и сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных правил и требований Указа Губернатора.
Напомним, также с 9 июня закрыто городское пространство "Искра" и ограничивается работа веранд и летних кафе на его территории. Находиться там смогут только сотрудники организаций, а также те, кто пришел для покупки товаров или получения услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU