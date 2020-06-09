В Тульской области закрыли два летних кафе

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:38:04+03:00

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В Тульской области временно закрыли два летних кафе. В заведениях полицейские и сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных правил и требований Указа Губернатора.

Напомним, также с 9 июня закрыто городское пространство "Искра" и ограничивается работа веранд и летних кафе на его территории. Находиться там смогут только сотрудники организаций, а также те, кто пришел для покупки товаров или получения услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU