9 Июнь 2020 2020-06-09T10:24:40+03:00

Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона

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В Тульской области составили более 400 протоколов на нарушителей «масочного режима». Жители региона не носили средства индивидуальной защиты в магазинах и общественных пространствах. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Обязательное ношение масок введено на всей территории Тульской области. Но это требование не касается нахождения на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU