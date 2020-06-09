В Тульской области составили более 400 протоколов на нарушителей «масочного режима»
Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона
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В Тульской области составили более 400 протоколов на нарушителей «масочного режима». Жители региона не носили средства индивидуальной защиты в магазинах и общественных пространствах. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Обязательное ношение масок введено на всей территории Тульской области. Но это требование не касается нахождения на улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU