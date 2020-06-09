В Тульской области пациент обратился в больницу с подозрением на коронавирус, а скончался от травмы

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области мужчина обратился в больницу с низким давлением и подозрением на коронавирус. Предварительная причина смерти - травмы. В обстоятельствах случившегося разбираются в Новомосковской больнице. Именно сюда поступил мужчина первоначально.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов сообщил, что по факту смерти пациента возбуждено уголовное дело, расследование находится на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU