В Тульской области следователи выясняют причины, по которым скончался ветеран войны

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:02:47+03:00

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В Тульской областной клинической больнице скончался 43-летний ветеран Чеченской войны. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Родственники погибшего считают, что ее погибший получил в Новомосковской городской больнице, где находился ранее. Об этом сообщает "Центр 71".

В истинных причинах случившегося сейчас разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Региональный минздрав оказывает содействие следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU