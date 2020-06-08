2020-06-08T18:02:47+03:00
Происшествия

В Тульской области следователи выясняют причины, по которым скончался ветеран войны

Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской областной клинической больнице скончался 43-летний ветеран Чеченской войны. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Родственники погибшего считают, что ее погибший получил в Новомосковской городской больнице, где находился ранее. Об этом сообщает "Центр 71".

В истинных причинах случившегося сейчас разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Региональный минздрав оказывает содействие следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области следователи выясняют причины, по которым скончался ветеран войны
Тульский росгвардеец задержал разыскиваемую воровку мобильного телефона
В ДТП с автобусом на ул.Октябрьской в Туле пострадали трое
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Тульские врачи получили сладкий пирог к чаю в благодарность за свой труд
В Туле переназначили детского омбудсмена
Тульские полицейские обнаружили подозреваемого в убийстве 88-летнего мужчины
В Тульской области нетрезвый водитель "ВАЗа" сбил насмерть мужчину-пешехода
В Туле внедорожник столкнулся с девушкой-пешеходом
В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС
На этой неделе туляков ждут длинные выходные дни
В Тульской области полицейские поймали 46-летнего веловора