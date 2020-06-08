8 Июнь 2020 2020-06-08T17:48:32+03:00

9 июня туляки из поселка Барсуки временно останутся без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

Подача холодного водоснабжения будет прекращена в связи с плановыми работами

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Завтра, 9 июня, в Туле будут проходить плановые ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. В связи с этим по ряду нескольких адресов будет прекращена подача холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

9 июня с 10-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

п. Барсуки, ул. Пушкина, школа, ул. Шоссейная, д.д. 16, 20, 24, ч/сектор: ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Л.Толстого, ул. Волкова, ул. Песочная, в связи с производством ремонтно – восстановительных работ по адресам:

п. Барсуки, ул. Октябрьская – ул. Гоголя, ул. Пушкина – ул. Гоголя.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU