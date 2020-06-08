2020-06-08T17:48:32+03:00
Общество

9 июня туляки из поселка Барсуки временно останутся без холодной воды

Подача холодного водоснабжения будет прекращена в связи с плановыми работами
Поделиться:
9 июня туляки из поселка Барсуки временно останутся без холодной воды9 июня туляки из поселка Барсуки временно останутся без холодной водыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Завтра, 9 июня, в Туле будут проходить плановые ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. В связи с этим по ряду нескольких адресов будет прекращена подача холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

9 июня с 10-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

п. Барсуки, ул. Пушкина, школа, ул. Шоссейная, д.д. 16, 20, 24, ч/сектор: ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Л.Толстого, ул. Волкова, ул. Песочная, в связи с производством ремонтно – восстановительных работ по адресам:

п. Барсуки, ул. Октябрьская – ул. Гоголя, ул. Пушкина – ул. Гоголя.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
9 июня туляки из поселка Барсуки временно останутся без холодной воды
На этой неделе туляков ждет всего четыре рабочих дня
В Туле продолжают гасить борщевик Сосновского
В Туле на улице Пушкинской была найдена подозрительная граната
В Тульской области автоледи две иномарки оказались в кювете после столкновения
В Тульской области неуступчивый "ВАЗ" учинил ДТП с "Рено Логан"
9 июня в Туле без электричества останутся десятки городских домов и деревень
В Тульской области следователи выясняют причины, по которым скончался ветеран войны
Тульский росгвардеец задержал разыскиваемую воровку мобильного телефона
В ДТП с автобусом на ул.Октябрьской в Туле пострадали трое
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Тульские врачи получили сладкий пирог к чаю в благодарность за свой труд
В Туле переназначили детского омбудсмена
Тульские полицейские обнаружили подозреваемого в убийстве 88-летнего мужчины
В Тульской области нетрезвый водитель "ВАЗа" сбил насмерть мужчину-пешехода
В Туле внедорожник столкнулся с девушкой-пешеходом
В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС
На этой неделе туляков ждут длинные выходные дни
В Тульской области полицейские поймали 46-летнего веловора