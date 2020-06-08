2020-06-08T17:48:24+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом на ул.Октябрьской в Туле пострадали трое

Среди них - 9-летний ребёнок
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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8 июня в Туле на ул.Октябрьской произошло ДТП. По предварительным данным, автобус, двигавшийся по маршруту 36а, столкнулся со стоявшими впереди транспортными средствами.

По предварительным данным, оказались повреждены 4 автомобиля. В результате пострадали 3 человека. Среди них - 9-летний ребёнок. По имеющейся первоначальной информации, угроз жизни пострадавшим нет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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