2020-06-08T17:44:08+03:00
Общество

На этой неделе туляков ждет всего четыре рабочих дня

Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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На этой неделе туляков ждет всего четыре рабочих дняНа этой неделе туляков ждет всего четыре рабочих дняФото: Алексей ФОКИН
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На этой неделе туляков ждет сразу два приятных события — День России и вместе с ним дополнительный выходной. Так, к субботе и воскресенью в число выходных ещё и прибавляется пятница — 12 июня. Тем самым жители региона официально будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

12 июня считается государственным праздником — Днем России, который несёт в себе смысл и символ свободы и единения нации. Однако, в этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе все праздничные мероприятия для туляков пройдут лишь в формате онлайн.

Помимо онлайн-мероприятий, в честь предстоящего праздника жителям областной столицы бесплатно раздадут праздничные ленточки в гамме российского триколора. Где и когда можно получить ленты — читайте в этой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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