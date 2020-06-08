В Туле продолжают гасить борщевик Сосновского

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:30:33+03:00

На этой неделе работы по обработке борщевика пройдут в Пролетарском районе

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На этой неделе в Туле продолжают активную борьбу с борщевиков. Так, с 8 по 14 июня работы будут вестись на территории Привокзального округа.

Сегодня, 8 июня, «вредное растение» обрабатывали в деревне Балакирево. Площадь обработки составила более 6 га.

При благоприятных погодных условиях на этой неделе гербицидами будут обработаны территории произрастания борщевика в Раздолках, Хопилово, Татьево, Хмелевое, Зайцево и вблизи СНТ «Нива».

Отметим, что растение гасят специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости к территории проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU