8 Июнь 2020 2020-06-08T17:19:16+03:00

В Туле на улице Пушкинской была найдена подозрительная граната Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники Росгвардии идентифицировали найденные предметы и передали их для дальнейшего разбирательства

Изменить размер текста: A A

В Туле на улице Пушкинской местные жители обнаружили подозрительную находку, похожую на гранату. Об этом туляки сразу же сообщили правоохранительным органам.

Далее на месте происшествия работала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по региону. Саперы смогли установить предмет как гранату Ф-1 без взрывчатого вещества и запал УЗРГМ-2.

Угрозы для жизни и здоровья граждан предметы не представляют. Однако, опасную находку все же их передали следственно — оперативной группе для дальнейшего разбирательства.-

ИСТОЧНИК KP.RU