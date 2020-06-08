В Туле на улице Пушкинской была найдена подозрительная граната
Сотрудники Росгвардии идентифицировали найденные предметы и передали их для дальнейшего разбирательства
В Туле на улице Пушкинской была найдена подозрительная гранатаФото: материалы пресс-служб
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В Туле на улице Пушкинской местные жители обнаружили подозрительную находку, похожую на гранату. Об этом туляки сразу же сообщили правоохранительным органам.
Далее на месте происшествия работала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по региону. Саперы смогли установить предмет как гранату Ф-1 без взрывчатого вещества и запал УЗРГМ-2.
Угрозы для жизни и здоровья граждан предметы не представляют. Однако, опасную находку все же их передали следственно — оперативной группе для дальнейшего разбирательства.-
ИСТОЧНИК KP.RU