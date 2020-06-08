2020-06-08T17:02:05+03:00
Происшествия

Тульский росгвардеец задержал разыскиваемую воровку мобильного телефона

Сотрудник Росгвардии выполнил свой служебный долг, находясь на официальном выходном
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Один из сотрудников Росгвардии, находясь в Новомосковске, в свой выходной смог найти и задержать подозреваемую в ранее совершенной краже. Мужчина, совершая покупки в одном из сетевых магазинов опознал личность подозреваемой в краже мобильного телефона.

Ранее в рабочее время на девушку была составлена ориентировка. Так, росгвардеец оперативно задержал подозреваемую и передал следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Пойманной росгвардейцем девушкой оказалась ранее судимая 22-летняя местная жительница. В настоящее время в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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