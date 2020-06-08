В Тульской области автоледи две иномарки оказались в кювете после столкновения

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:54:04+03:00

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Вчера, 7 июня, в Тульской области произошла авария с участием двух иномарок - «Nissan Qashqai» и «Hyundai Getz», в результате которой оба автомобиля оказались в кювете. В аварии имеется пострадавший несовершеннолетний пассажир одного из авто.

Так в 12-30 на 48-ом километре автодороги «Одоев-Плавск» в Плавском районе 40-летняя автоледи за рулём «Nissan Qashqai», по предварительной информации, не совладала с управлением и столкнулась с «Hyundai Getz». За рулем второго автомобиля находился 80-летний мужчина. Далее автомобиль-зачинщик съехал в кювет, после чего в нем опрокинулся. Вторая иномарка тоже съехала в кювет, но уже обошлось без «опрокидыша».

В результате аварии пострадала водитель «Nissan» и её 17-летний пассажир. Оба получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU