9 июня в Туле без электричества останутся десятки городских домов и деревень
Завтра, 9 июня, в областной столице будут проходить плановые ремонтно-профилактические работы на объектах электроснабжения.
Так, некоторые тульские дома и даже деревни завтра останутся без электричества максимум до 17:00 по мск. Об этом сообщает ТГЭС.
9 июня подача электричества с утра и до самого вечера в Туле будет прекращена по адресам:
с 10-00 до 17.00
улица Штыковая, дома 41, 43, 45, 47, 49-а;
улица Комсомольская, дом 20;
улица Путейская, дома 7, 11, 4-а, 1;
пр-т Ленина, дома 42, 40;
улица Гоголевская, дома 58, 60, 62;
Пушкинский проезд, дома 4-б;
улица Ф. Энгельса, дома 73, 77-а;
улица Жуковского, дом 58;
Мясново: улица Чмутова, дома 113, 115, 117;
8-й проезд, дом 2;
9-й проезд, дом 1;
18-й проезд, дома 32-38;
4-й Полюсный проезд, дома 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);
п. Горелки: улица Горельская, дома 96-120 (чётн.), 35-49 (нечётн.);
улица Энтузиастов, дома 54-70 (чётн.), 45-59 (нечётн.);
улица Глухополянская, дома 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а;
улица Лобачевского, дома 2-26;
переулок Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.);
улица Ак. Павлова, дома 55, 57;
улица Пархоменко, дома 47, 48;
улица Мезенцева, дома 25;
улица Приупская, дома 28, 29, 30;
улица М. Мазая, дом 11;
п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 6-40 (чётн.), 33-а, 1-39 (нечётн.);
улица Чекалина, дома 4-18 (чётн.), 89, 90, 91;
2-й проезд, дома 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30;
3-й проезд, дома 3, 5, 27, 4-12(чётн.);
1-й проезд, дома 2, 3, 5, 6, 7;
п. Горняк: 1-й проезд, дома 9/1, 1-10;
2-й проезд, дома 1, 1-а, 2-10 (чётн.);
улица 2-я Садовая, дома 27-а, 33, 7-29 (нечётн.).
С 12.00 до 17.00 будут проводиться работы по ремонту оборудования на ПС 110 кВ Криволучье. Отключаемые потребители:
д. Морозовка,
д. Пещерово,
д. Георгиевское,
д. Частое,
д. Крутое,
д. Высокое,
д. Новоселки,
д. Демидовка,
д. Оленино,
д. Перевал,
д. Сежки,
д. Бежка,
д. Балабаевка,
д. Частинские Выселки,
с.п. Шатское,
Бежковское с.п.,
Бежковское с.п.,
г. Тула (улица Дачная).
Также, будет проходить ремонт оборудования на ПС № 52 Медвенка. Поэтому без света останутся жители п. Горелки:
11-й Горельский проезд,
18-й Горельский,
4-й Чистый проезд,
17-й Горельский проезд.
ИСТОЧНИК KP.RU