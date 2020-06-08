8 Июнь 2020 2020-06-08T16:26:32+03:00

9 июня в Туле без электричества останутся десятки городских домов и деревень Фото: Алексей ФОКИН

9 июня в Туле из-за плановых работ будет произведено масштабное отключение света

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Завтра, 9 июня, в областной столице будут проходить плановые ремонтно-профилактические работы на объектах электроснабжения.

Так, некоторые тульские дома и даже деревни завтра останутся без электричества максимум до 17:00 по мск. Об этом сообщает ТГЭС.

9 июня подача электричества с утра и до самого вечера в Туле будет прекращена по адресам:

с 10-00 до 17.00

улица Штыковая, дома 41, 43, 45, 47, 49-а;

улица Комсомольская, дом 20;

улица Путейская, дома 7, 11, 4-а, 1;

пр-т Ленина, дома 42, 40;

улица Гоголевская, дома 58, 60, 62;

Пушкинский проезд, дома 4-б;

улица Ф. Энгельса, дома 73, 77-а;

улица Жуковского, дом 58;

Мясново: улица Чмутова, дома 113, 115, 117;

8-й проезд, дом 2;

9-й проезд, дом 1;

18-й проезд, дома 32-38;

4-й Полюсный проезд, дома 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);

п. Горелки: улица Горельская, дома 96-120 (чётн.), 35-49 (нечётн.);

улица Энтузиастов, дома 54-70 (чётн.), 45-59 (нечётн.);

улица Глухополянская, дома 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а;

улица Лобачевского, дома 2-26;

переулок Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.);

улица Ак. Павлова, дома 55, 57;

улица Пархоменко, дома 47, 48;

улица Мезенцева, дома 25;

улица Приупская, дома 28, 29, 30;

улица М. Мазая, дом 11;

п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 6-40 (чётн.), 33-а, 1-39 (нечётн.);

улица Чекалина, дома 4-18 (чётн.), 89, 90, 91;

2-й проезд, дома 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30;

3-й проезд, дома 3, 5, 27, 4-12(чётн.);

1-й проезд, дома 2, 3, 5, 6, 7;

п. Горняк: 1-й проезд, дома 9/1, 1-10;

2-й проезд, дома 1, 1-а, 2-10 (чётн.);

улица 2-я Садовая, дома 27-а, 33, 7-29 (нечётн.).

С 12.00 до 17.00 будут проводиться работы по ремонту оборудования на ПС 110 кВ Криволучье. Отключаемые потребители:

д. Морозовка,

д. Пещерово,

д. Георгиевское,

д. Частое,

д. Крутое,

д. Высокое,

д. Новоселки,

д. Демидовка,

д. Оленино,

д. Перевал,

д. Сежки,

д. Бежка,

д. Балабаевка,

д. Частинские Выселки,

с.п. Шатское,

Бежковское с.п.,

Бежковское с.п.,

г. Тула (улица Дачная).

Также, будет проходить ремонт оборудования на ПС № 52 Медвенка. Поэтому без света останутся жители п. Горелки:

11-й Горельский проезд,

18-й Горельский,

4-й Чистый проезд,

17-й Горельский проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU