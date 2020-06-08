В Тульской области неуступчивый "ВАЗ" учинил ДТП с "Рено Логан"

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:14:10+03:00

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Вчера, 7 июня, на одной из дорог Новомосковска столкнулись неуступчивый «ВАЗ» и попавший под удар «Рено Логан». В аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей.

Так 7 июня в в 12:15 в Новомосковске на ул. Первомайской 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 210740» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не захотел уступать дорогу едущему навстречу «Рено Логан» под управлением 46-летнего мужчины. Так, из-за своего нежелания и непослушания автомобили «встретились» в ДТП.

В результате пострадали 29-летняя пассажирка «ВАЗа» и 13-летняя пассажирка «Renault». Обе девушки получили различные травмы и были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU