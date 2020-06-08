2020-06-08T16:14:10+03:00
Происшествия

В Тульской области неуступчивый "ВАЗ" учинил ДТП с "Рено Логан"

В аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 7 июня, на одной из дорог Новомосковска столкнулись неуступчивый «ВАЗ» и попавший под удар «Рено Логан». В аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей.

Так 7 июня в в 12:15 в Новомосковске на ул. Первомайской 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 210740» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не захотел уступать дорогу едущему навстречу «Рено Логан» под управлением 46-летнего мужчины. Так, из-за своего нежелания и непослушания автомобили «встретились» в ДТП.

В результате пострадали 29-летняя пассажирка «ВАЗа» и 13-летняя пассажирка «Renault». Обе девушки получили различные травмы и были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле продолжают гасить борщевик Сосновского
В Туле на улице Пушкинской была найдена подозрительная граната
В Тульской области автоледи две иномарки оказались в кювете после столкновения
В Тульской области неуступчивый "ВАЗ" учинил ДТП с "Рено Логан"
9 июня в Туле без электричества останутся десятки городских домов и деревень
В Тульской области следователи выясняют причины, по которым скончался ветеран войны
Тульский росгвардеец задержал разыскиваемую воровку мобильного телефона
В ДТП с автобусом на ул.Октябрьской в Туле пострадали трое
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Тульские врачи получили сладкий пирог к чаю в благодарность за свой труд
В Туле переназначили детского омбудсмена
Тульские полицейские обнаружили подозреваемого в убийстве 88-летнего мужчины
В Тульской области нетрезвый водитель "ВАЗа" сбил насмерть мужчину-пешехода
В Туле внедорожник столкнулся с девушкой-пешеходом
В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС
На этой неделе туляков ждут длинные выходные дни
В Тульской области полицейские поймали 46-летнего веловора