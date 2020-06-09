2020-06-08T15:44:10+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный водитель без прав сбил женщину и несовершеннолетнюю девушку

В крови у горе-водителя было обнаружено 0,682 мг/л
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Вчера, 7 июня, в Тульской области бесправный и нетрезвый водитель «ВАЗа» сбил двух пешеходов — женщину и несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщает Госавтоинспекция, 7 июня в 11-15 на ул. Ленина в Кимовске 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540», который ранее был лишен права управления транспортом, находясь «под градусом» сбил двух пешеходов. В крови у мужчины было обнаружено 0,682 мг/л.

Так, на дороге ему повстречались 65-летняя женщина и 15-летняя девушка, которые пе6реходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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