Тульские врачи получили сладкий пирог к чаю в благодарность за свой труд

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:37:15+03:00

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В преддверии Дня России который состоится 12 июня, тульские врачи уже получили свой праздничный подарок. Так, главный врач городской клиники скорой медицинской помощи имени Ваныкина получила от мэра Тулы сладкий пирог с начинкой к чаю, который она сделала своими руками.

Такие сладкие подарки можно подарить каждому, кто сейчас нуждается в помощи и поддержке в рамках акции " Испеки пирог, скажи спасибо!".

Испечь пирог и подарить его другому человеку или сразу группе лиц может совершенно любой желающий. Пироги могут быть совершенно разные — от сдобных до сытных мясных, овощных или рыбных. Выбрать своего получателя туляки также, могут самостоятельно. Также, пирог необходимо украсить российским триколором. Также, можно сделать фото момента дарения и выложить в свои социальные сети с хэштегом #ИспекиПирогиСкажиСпасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU