2020-06-08T15:14:26+03:00
Общество

В Туле переназначили детского омбудсмена

По поручению губернатора на должность снова была назначена Наталия Зыкова
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле произошло переназначение на должность детского омбудсмена по Тульской области. Так, на должность снова вернулась Наталия Зыкова.

По распоряжению губернатор региона бывший омбудсмен была снова назначена на эту же должность. Так Наталия Зыкова продолжить нести звание уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области сроком на пять лет.

Отметим, что нынешний тульский омбудсмен занимает эту должность ещё с июня 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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