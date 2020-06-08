В Туле переназначили детского омбудсмена

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:14:26+03:00

По поручению губернатора на должность снова была назначена Наталия Зыкова

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В Туле произошло переназначение на должность детского омбудсмена по Тульской области. Так, на должность снова вернулась Наталия Зыкова.

По распоряжению губернатор региона бывший омбудсмен была снова назначена на эту же должность. Так Наталия Зыкова продолжить нести звание уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области сроком на пять лет.

Отметим, что нынешний тульский омбудсмен занимает эту должность ещё с июня 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU