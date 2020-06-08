Тульские полицейские обнаружили подозреваемого в убийстве 88-летнего мужчины
В минувший четверг, 4 июня, в одном из дачных домов в Заокском районе был обнаружен труп 88-летнего мужчины. На теле его были установлены признаки насильственной смерти.
После обнаружения тела, сотрудники полиции сразу принялись за свое дело. Так, сотрудники уголовного розыска смогли получить информацию о круге общения погибшего и обстоятельств его гибели. После определённых мероприятий, появилось предположение, что к убийству может быть причастен 48-летний представитель цыганского этноса, который живёт неподалёку в одном из поселков.
Так сотрудники полиции установили местонахождение ранее судимого подозреваемого, после чего доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело, и ведётся расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU