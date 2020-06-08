2020-06-08T14:50:57+03:00
Происшествия

В Тульской области нетрезвый водитель "ВАЗа" сбил насмерть мужчину-пешехода

Пострадавший пешеход скончался на месте еще до приезда врачей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Поздним вечером в минувшую субботу, 6 июня, в селе Ясногорского района произошло смертельное ДТП. Участниками происшествия стали отечественный автомобиль, его пьяный водитель и пешеход.

Так 6 июня в 23-50 на ул. Центральная в селе Климовское 30-летний «хмельной» водитель автомобиля «ВАЗ-21214» сбил 33-летнего мужчину. По предварительно информации, пешеход стоял на краю проезжей части, справа по ходу движения. В результате ДТП пешеход скончался на месте, не успев дождаться скорой помощи.

Также, в результате освидетельствования у водителя автомобиля «ВАЗ-21214» было установлено 0.560 мг/л, что говорило о его нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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