В Тульской области нетрезвый водитель "ВАЗа" сбил насмерть мужчину-пешехода
Поздним вечером в минувшую субботу, 6 июня, в селе Ясногорского района произошло смертельное ДТП. Участниками происшествия стали отечественный автомобиль, его пьяный водитель и пешеход.
Так 6 июня в 23-50 на ул. Центральная в селе Климовское 30-летний «хмельной» водитель автомобиля «ВАЗ-21214» сбил 33-летнего мужчину. По предварительно информации, пешеход стоял на краю проезжей части, справа по ходу движения. В результате ДТП пешеход скончался на месте, не успев дождаться скорой помощи.
Также, в результате освидетельствования у водителя автомобиля «ВАЗ-21214» было установлено 0.560 мг/л, что говорило о его нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU