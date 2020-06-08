8 Июнь 2020 2020-06-08T14:44:12+03:00

В Туле внедорожник столкнулся с девушкой-пешеходом Фото: материалы пресс-служб

29-летняя девушка была госпитализирована после "встречи" с автомобилем

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В минувшую пятницу, 5 июня, в Туле произошло ДТП. На дороге встретились пешеход и «УАЗ».

Так, вечером в 20-40 на улице Скуратовская 36-летний водитель автомобиля «УАЗ-31512» сбил 29-летнюю девушку-пешехода. По предварительным данным, девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу с различными с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU