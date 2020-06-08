2020-06-08T14:33:51+03:00
Происшествия

В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС

Погодя закончилась аварией с автомобилем каршеринга
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПСВ Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПСФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 6 июня, на территории Тулы экипаж отдельного специализированного взвода ДПС нес свою службу, и ничего не предвещало беды, как вдруг около 16:00 на улице Николая Руднева появился автомобиль «AUDI». По стилю вождения, инспекторы смогли предположить, что за рулем иномарки находится нетрезвый водитель.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но он был проигнорирован, а автомобиль продолжил свое движение. Экипаж ДПС проследовал за непослушным «AUDI» с включенными проблесковыми маяками и специальной сиреной, при этом неоднократно требуя водителя остановиться. Однако, судьба решила помочь ГИБДД пресечь нарушителя. Так, на перекрёстке улиц СтаниславскогоПархоменко водитель не справился с управлением и в результате чего столкнулся с «Volkswagen Polo». Далее нарушителя задержали инспекторы ДПС.

Как выяснилось, что за рулем «AUDI» находился 32-летний мужчина, который ранее был привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортными средствами. Помимо этого, в марте этого года в отношении данного водителя было возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции, однако от прохождения освидетельствования он все же отказался.

Задержание пьяного водителя на "Ауди" в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области следователи выясняют причины, по которым скончался ветеран войны
Тульский росгвардеец задержал разыскиваемую воровку мобильного телефона
В ДТП с автобусом на ул.Октябрьской в Туле пострадали трое
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Тульские врачи получили сладкий пирог к чаю в благодарность за свой труд
В Туле переназначили детского омбудсмена
Тульские полицейские обнаружили подозреваемого в убийстве 88-летнего мужчины
В Тульской области нетрезвый водитель "ВАЗа" сбил насмерть мужчину-пешехода
В Туле внедорожник столкнулся с девушкой-пешеходом
В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС
На этой неделе туляков ждут длинные выходные дни
В Тульской области полицейские поймали 46-летнего веловора