В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:33:51+03:00

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В минувшую субботу, 6 июня, на территории Тулы экипаж отдельного специализированного взвода ДПС нес свою службу, и ничего не предвещало беды, как вдруг около 16:00 на улице Николая Руднева появился автомобиль «AUDI». По стилю вождения, инспекторы смогли предположить, что за рулем иномарки находится нетрезвый водитель.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но он был проигнорирован, а автомобиль продолжил свое движение. Экипаж ДПС проследовал за непослушным «AUDI» с включенными проблесковыми маяками и специальной сиреной, при этом неоднократно требуя водителя остановиться. Однако, судьба решила помочь ГИБДД пресечь нарушителя. Так, на перекрёстке улиц Станиславского – Пархоменко водитель не справился с управлением и в результате чего столкнулся с «Volkswagen Polo». Далее нарушителя задержали инспекторы ДПС.

Как выяснилось, что за рулем «AUDI» находился 32-летний мужчина, который ранее был привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортными средствами. Помимо этого, в марте этого года в отношении данного водителя было возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции, однако от прохождения освидетельствования он все же отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/783766" frameborder="0"></iframe> Задержание пьяного водителя на "Ауди" в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU