На этой неделе туляков ждут длинные выходные дни
На этой неделе туляков ждет сразу два приятных события — День России и вместе с ним дополнительный выходной. Так, к субботе и воскресенью в число выходных ещё и прибавляется пятница — 12 июня. Тем самым жители региона официально будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.
12 июня считается государственным праздником — Днем России, который несёт в себе смысл и символ свободы и единения нации. Однако, в этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе все праздничные мероприятия для туляков пройдут лишь в формате онлайн.
Помимо онлайн-мероприятий, в честь предстоящего праздника жителям областной столицы бесплатно раздадут праздничные ленточки в гамме российского триколора. Где и когда можно получить ленты — читайте в этой статье.
ИСТОЧНИК KP.RU