В Тульской облвасти полицейские поймали 46-летнего веловора

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:40:15+03:00

Мужчина похитил велосипед у женщины, за что и поплатится в дальнейшем

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Полицейские в Новомосковске установили подозреваемого в краже велосипеда. Предполагается, что «веловоришка» воспользовался неосмотрительностью хозяйки двухколесного средства.

По предварительным данным, хозяйка велосипеда оставила своё имущество на ночь без присмотра во дворе дома в селе Спасском. Свободно находясь на территории и воспользовавшись ситуацией, похититель без каких-либо препятствий забрал велосипед и скрылся. Однако полицейские смогли выяснить что к делу может быть причастен 46-летний неработающий местный житель. Мужчина же в свою очередь не стал ничего отрицать и признался в краже, а украденный им велосипед нашли и изъяли.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Детали произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU