В Тульской области экс-начальница центра занятости присвоила себе чужие 168 000 рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:04:05+03:00

Женщина тайно зарегистрировала трех мужчин в качестве безработных и получила их выплаты себе в кошелек

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой Суворовского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра занятости населения г. Суворов. Женщина признана виновной в совершении трёх случаев мошенничества с целью личной выгоды.

Судом установлено, что в период с 01 июня 2018 года по 20 декабря 2019 года женщина, занимая должность начальника центра занятости населения города Суворов, используя свое служебное положение, зарегистрировала в качестве безработных троих мужчин. Однако, сами якобы безработные об этом уведомлены не были. Так, женщина получала за них из бюджета в свой кошелёк социальные выплаты. За все время она присвоила себе свыше 168 000 рублей.

Суд признал женщину экс-начальницу центра занятости виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU